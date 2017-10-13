Депутат пригласил Украину и США на ЧМ-2018 в Россию в качестве болельщиков

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил сожаление тем, что сборные Украины и США не прошли квалификацию чемпионата мира-2018. Депутат пригласил их приехать в Россию в качестве болельщиков.

Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

"По поводу предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет на следующий год в нашей стране, мы сожалеем, что сборная Украины и США не прошли квалификацию и не смогут принять участие в этом замечательном празднике спорта и футбола", – приводит "Р-Спорт" слова Дегтярева.

Напомним, что сборная Украины с 17 очками заняла третье место в отборочной группе в европейской зоне и не смогла завоевать путевку на чемпионат мира. Американцы в заключительном матче отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ уступили команде Тринидада и Тобаго со счетом 1:2 и не вышли на ЧМ впервые с 1986 года.

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