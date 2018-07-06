Депутат пообещал квартиру игроку сборной России за победный гол в матче ЧМ против Хорватии

Депутат крымского парламента и руководитель одной из строительных компаний Евгений Кабанов пообещал квартиру в Севастополе игроку сборной России, который забьет победный гол в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии. Встреча команд состоится 7 июля в Сочи.

- Игроку российской сборной по футболу, забившему победный гол в завтрашнем историческом матче Россия – Хорватия, который пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", компания готова подарить квартиру в нашем новом ЖК в Севастополе! – написал в своем Фейсбуке Кабанов. - Мы верим в команду! Болеем за наших! Только вперед! Только к победе!

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)