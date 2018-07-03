Депутат Госдумы: "Украина и ее народ всегда дружили и будут дружить с Россией"

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал "СЭ" информацию о том, что трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания - Россия (1:1, 4:3 по пенальти) стала самой популярной в Украине за весь турнир. Игру посмотрели 4,4 миллиона человек.

- Это прекрасный знак того, что спорт в большей степени находится вне политики, - отметил Лебедев. - И политические деятели, которые "наезжают" на Россию спортивную, не добьются результата.



Потому что мнения простых граждан всех этих государств – прямо противоположные. Это мы видим по откликам болельщиков, по их интервью – они хвалят, восторгаются, восхищаются.



Ни одной претензии в адрес подготовки и проведения чемпионата мира не звучит. Это заметно и по уровню трансляций, и по количеству людей, которые смотрят их. Украина и ее народ всегда дружили и будут дружить с нашей страной. А вот временная администрация, которая находится во главе государства, скоро уйдет в прошлое. (Игорь НОВИКОВ)

Жена президента Федерации футбола Украины: "Россия чемпион! Украина с вами, даже в Германии!"

Трансляция матча Испания - Россия - лидер украинского телеэфира