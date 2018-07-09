Депутат Госдумы: "У ФИФА есть свои правила. Вида и Вукоевич получили урок, что стадион - не место для политических распрей"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала "СЭ" отстранение от участия в чемпионате мира члена делегации сборной Хорватии Огнена Вукоевича. Причиной такого решения стал видеоролик, на котором Вукоевич вместе с защитником национальной команды Домагоем Видой произносит фразу "Слава Украине!" после победы над Россией в субботнем матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Сочи (2:2, пенальти – 4:3).

– Поначалу я их действия оправдывала. Думала, что сборная Украины не прошла на ЧМ, и они решили их так поддержать, а Россия здесь не причем, – говорит Журова. – Теперь стало понятно, что есть другая подоплека. У ФИФА действуют свои правила: где, кто и что может кричать. Эти правила распространяются на всех, без разницы какого гражданства этот спортсмен.

– В Хорватии это видео вызвало большой резонанс и большинство болельщиков не поддержало Виду и Вукоевича.

– Я тоже об этом слышала. В таких случаях люди всегда негодуют, потому что считают, что если ты спортсмен, то не должен подставлять всю сборную, даже в политических моментах. ХФС решил ехать на ЧМ, значит, принял все правила игры, и, в том числе, условие, которое выставляет ФИФА. Правильно сделали, что откинули политические моменты в футболе. Выйдете за пределы стадиона и там демонстрируете что хотите. Будь это англичанин или кто-то другой, его бы тоже отстранили.

Если бы Вида и Вукоевич записали это в гостинице, всем было бы все равно то, что они говорили. Видно они не знали этих правил. Значит, футболистам на будущее ФИФА решила сделать урок, что арены и фан-зоны – не место для политических распрей. Так можно подстегнуть народ к какой-то реакции. Это стало бы причиной конфликта и ФИФА в этом не заинтересована. Зачем провоцировать людей в ходе ЧМ?

Это правильная практика и неважно где проходит чемпионат. Футболисты должны быть аккуратны в своих высказываниях на стадионах. (Арман МКРТЧЯН)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)