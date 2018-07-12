Депутат Госдумы требут наказать Виду за экстремизм

Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров просит МВД России провести проверку в отношении защитника сборной Хорватии Домагоя Виды на предмет публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили Regnum в пресс-службе депутата.

Соответствующее обращение отправлено в Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ.

Речь идет о появившихся в интернете двух видеозаписях с участием Виды, на одной из которых он произносит лозунг "Слава Украине!", а на другой - слова "Белград, гори!".

- Действия Домагоя Виды можно трактовать, как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, что подпадает под нормы ст. 280 УК РФ, - отмечают в пресс-службе депутата.

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