Депутат Госдумы РФ: "Лучше Марадона с некультурными жестами, чем наши "болельщики", которые сегодня хвалят, а завтра критикуют"

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев в интервью "СЭ" сравнил эмоциональное поведение легенды футбола Диего Марадоны на матче 3-го тура группы D ЧМ-2018 Нигерия – Аргентина (1:2) с активностью фанатов сборной России.

– Ничего страшного не случилось, – отметил Лебедев. – Любимая сборная Марадоны висела на волоске и могла не попасть в 1/8 финала. Естественно, что все движения аргентинцев на поле вызывали бурю эмоций. Считаю, что лучше вот так болеть за своих, чем поступать как многие наши "болельщики". Когда мы выигрываем, они восхваляют футболистов, а стоит один раз оступиться как против Уругвая, те же самые люди набрасываются на команду с критикой. Одни и те же граждане – сегодня они хвалят, а завтра критикуют. Это уже болезнь какая-то! По мне лучше Марадона с не всегда культурными жестами пальцев, но с эмоциями, чем те, кто сегодня возносит до небес, а завтра хает. (Игорь НОВИКОВ)

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