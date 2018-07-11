Депутат Госдумы призвал наказать тех, кто ответственен за проект размытой набережной в Нижнем Новгороде

Депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов отметил, что жители Нижнего Новгорода шокированы тем, как разрушается набережная около стадиона, построенного к ЧМ-2018. Ущерб дорожной инфраструктуре нанес сильный ливень.

– Городская инфраструктура в Нижнем Новгороде исчезает вместе с многочисленными болельщиками, – написал в своем Фейсбуке Курдюмов. – Пешеходные дорожки, которые расположены вблизи арены "Нижний Новгород" не выдержали ливней и провалились. Их хватило аккурат на матчи, которые прошли в регионе.

Местные жители, которые, к слову, не собираются отсюда переезжать после окончания мундиаля, шокированы происходящим.

Это как надо было торопиться и пренебречь строительными нормами, чтобы все развалилось через месяц.

Я понимаю, что все эти работы стоили не один десяток миллионов, поэтому прошу все уполномоченные органы провести тщательную проверку по освоению этих средств и наказать людей, которые принимали эти объекты.

Честно говоря, страшно предположить, что будет дальше. Они все строили соответствующим образом?