Депутат Госдумы объяснил, почему будет болеть за Хорватию в матче с Англией

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев - о ситуации вокруг защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена делегации этой команды Огнена Вукоевича. После четвертьфинала ЧМ-2018, в котором балканцы победили Россию (2:2, пен. - 4:3) они записали ролик со словами: "Слава Украине". Вчера Вукоевич был отстранен Хорватским футбольным союзом от чемпионата мира, Вида получил предупреждение от ФИФА.

- После высказываний хорватов, россияне начнут болеть за англичан в полуфинале ЧМ? – вопрос Лебедеву.

- Думаю, какой-то процент людей отвернется от Хорватии после этих высказываний. По-крайней мере, большая часть моих коллег, с которыми постоянно обсуждаем матчи чемпионата мира и делаем прогнозы на их исходы, не станут поддерживать балканцев, но при этом не склонны болеть за англичан. Ситуация не простая, потому что не уверен, что та часть россиян, которая разочаровалась в хорватах, повернется к британцам. Действия Виды и Вукоевича оттолкнули немало наших сограждан. Видимо, многие зрители придут просто посмотреть полуфинал ЧМ, потому что это само по себе уже событие. Какой из сборных идти дальше, пусть решит честная спортивная борьба, но в любом случае судьба золотых медалей решается, на мой взгляд, сегодня в Санкт-Петербурге. Игра же в Лужниках - чисто номинальный момент, потому что нужен финалист.

- А вы в игре Англии с Хорватией за кого будете болеть?

- Хорваты независимо от истории с высказываниями защитника Виды и Вукоевича выбили Россию из плей-офф, поэтому поддерживать команду, на месте которой могли и должны были быть мы, как-то рука не поднимается. А Англию не хочется поддерживать из-за всех грязных историй и инсинуаций, которые с Туманного альбиона постоянно льются в адрес нашей страны. Поэтому, наверное, завтра поеду посмотреть красивый футбол. Но если прижмете к стенке с ножом к горлу и скажете: "Говори, за кого?", наверное, отдам предпочтение хорватам. Всё-таки в 2007 году именно они помогли нам пробиться на Евро-2008. Тогда они поступили по-спортивному и победили, поэтому больше симпатий к ним. (Арман МКРТЧЯН)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь