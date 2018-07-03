Депутат Госдумы обратился к английским фанатам, осквернившим памятник легенде "Спартака" Черенкову

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал инцидент, произошедший накануне матча чемпионата мира Англия - Колумбия. Британские фанаты совершили акт вандализма, написав на памятнике Федору Черенкову у стадиона "Спартак" слово "ЕNGLAND".

- Считаю, здесь не нужно раздувать из мухи слона, - сказал Лебедев. - Я не думаю, что это какая-то целенаправленная акция, имеющая под собой политическую подоплеку. Это просто хулиганская выходка, коих хватает во всем мире со стороны болельщиков любых стран.

Английские болельщики - не самые дисциплинированные в мире. И то, я считаю, что на чемпионате мира в России мы видим, что особых проблем с ними нет.

Возможно, для каждого любителя советского футбола осквернили памятник выдающегося футболиста. Но опять же - не стоит искать здесь серьезной подоплеки. Это акт хулиганства. Если и есть меры административного наказания, то я бы даже их не стал применять.

Ведь всегда обезоруживает радушие хозяев. Вы напакостили, а мы вам улыбнемся, надпись сотрем, памятник восстановим. Это останется на вашей совести, а мы рады, что вы к нам приехали. (Виталий АЙРАПЕТОВ)