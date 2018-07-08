Депутат Госдумы - о словах Виды в поддержку Украины: "Такие шутки неприемлемы, это проявление национализма"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался в интервью "СЭ" по поводу поведения защитника сборной Хорватии Домагоя Виды. После матча с Россией (2:2, пен. – 4:3) футболист выкрикнул в камеру: "Слава Украине!", но потом в сказал в интервью, что это была шутка.

– За такие вещи надо наказывать, – отметил Свищев. – ФИФА должна четко отреагировать – подобные шутки неприемлемы. Это четкое проявление национализма – за высказывания такого характера как минимум штрафуют! Нужно срочно подготовить соответствующее заявление. Необходимо применить санкции не только к самому спортсмену, но и, к сожалению, к федерации футбола Хорватии, как бы мы к ней ни относились. Такие вещи нужно пресекать. Игроки, которые выступают под своим национальным флагом, обязаны выполнять требования, которые на сегодняшний день существуют. Личные взгляды, любовь или нелюбовь к той или другой стране надо оставлять при себе. Уверен, что нужно отреагировать. (Игорь НОВИКОВ)

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