Депутат Госдумы: "Хорватский футбольный союз показал, что спорт вне политики. Надеюсь, Вукоевич запомнит этот урок на всю жизнь"

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев дал комментарий "СЭ" после отстранения от участия в чемпионате мира члена делегации сборной Хорватии Огнену Вукоевичу.

Причиной такого решения стал видеоролик, на котором Вукоевич вместе с защитником национальной команды Домагоем Видой произносит фразу "Слава Украине!" после победы над Россией в субботнем матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Сочи (2:2, пенальти - 4:3).



- Я считаю, что поступок ХФС (Хорватская федерация футбола - "Прим. СЭ") заслуживает уважения и аплодисментов, - говорит Лебедев. - Люди показали всему миру, что спорт вне политики.



К сожалению, в последнее время федерации по многим видам, не только футболу, принимают решения, основываясь не на спортивном принципе, а исходя из политики тех государств, которые представляют. Главный лозунг: "Спорт вне политики".



Мы должны это поддерживать и никогда об этом не забывать. Хорваты продемонстрировали, что этот принцип у них действует. Игрок получил заслуженное наказание от ФИФА, функционер - от собственной федерации.



Думаю, что этот урок Вукоевич запомнит на всю жизнь. Нашим болельщиков предлагаю больше не акцентировать на это внимание, а наслаждаться прекрасной игрой Хорватии в матче с Англии. (Арман МКРТЧЯН)

Вида и Вукоевич извинились. И одного все же выгнали из сборной //

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