Депутат Госдумы: "Действия Виды не красят его как спортсмена"

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий - о действиях защитника сборной Хорватии Домагоя Виды. После матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти – 4:3) он сказал на видео "слава Украине!", а бывший игрок хорватской команды Огнен Вукоевич посвятил победу Украине и киевскому "Динамо".

- Действия Виды не красят его в первую очередь как спортсмена, потому что данная сфера человеческой жизни должна быть вне политики, независимо от отношений между государствами. Притягивать третью сторону, особенно такой клуб, как киевское "Динамо", с которым у многих наших игроков всегда складывались достаточно хорошие отношения, – очень низко, - цитирует депутата RT. - Сборная Хорватии победила в честной борьбе, поэтому, надеюсь, эти два представителя сборной еще пожалеют о своем поступке.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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