Депутат Госдумы: "Английский фанат, осквернивший памятник Черенкову, наплевал в душу наших болельщиков"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев дал негативную оценку поступку британского болельщика, который надписью "England" осквернил памятник легендарного полузащитника "Спартака" Федора Черенкова. Накануне, напомним, перед игрой 1/8 финала ЧМ с Колумбией гражданин Англии нанес надпись "England" на бронзовое изваяние, правда, к концу игры ее стерли, а хулигана задержала полиция.

- Это хулиганство, которое должно расцениваться по закону России, - сказал Свищев.- Нет у нас каких-то особых законов для россиян или иностранцев. Перед законом все равны. Если кто-то совершил проступок, то нужно понести и наказание. Если за данное деяние предусмотрена депортация или лишение аккредитации, то так быть и должно.

Я понимаю спартаковцев, для которых Черенков является кумиром и легендарной личностью. Но юные фанаты из Англии, среди которых и этот человек, вряд ли помнят и знают, кто такой Черенков. Старшее поколение – еще возможно. Не думаю, что этот хулиган нанес какой-то материальный ущерб, но в душу наших болельщиков он, конечно, наплевал. Теперь важно установить все детали произошедшего и, конечно, не допустить самосуда. Думаю, в этой ситуации должны поучаствовать и наши объединения болельщиков, и РФС.

Нельзя не отметить и поступок других болельщиков из Англии, которые и удалили эту надпись. Это настоящий поступок. А получилось так, что 90 процентов запомнили именно проступок, а другой поступок, увы, узнали всего 10 процентов. Могу только поприветствовать такое действие настоящих болельщиков, которые с уважением отнеслись к памяти футболиста. Это первое. А второе, думаю, им было очень неприятно, что эту надпись нанес их соотечественник. (Андрей СИЗЯКИН)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //