Депутат Госдумы: "Англичане убедились, что у нас нет медведей на улицах"

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев в интервью "СЭ" прокомментировал слова болельщика сборной Англии Мэтта Мэйбери, который раскритиковал британские СМИ из-за пропаганды и лживых публикациях о России.

- Подобные интервью и высказывания со стороны английского болельщика - вторая главная цель, которую мы хотели достигнуть, проводя чемпионат мира в России, - отметил Лебедев. - Первая - устроить огромный спортивный праздник футбола, который, безусловно, удался. Переполненные трибуны почти на всех матчах, сотни тысяч болельщиков со всех стран приехали в Россию, гостеприимство, радушие, хороший прием - все в восторге. А ещё одна - чтобы болельщики, пропитавшись положительным духом, увидев, что у нас нет на улицах медведей, а за каждым углом не стоит сотрудник ФСБ, вернулись домой и методом сарафанного радио рассказали всем, какая у нас гостеприимная и красивая страна. Западные СМИ пытаются представить нас как врагов и агрессоров. А вот мнения рядовых людей, того же англичанина, самые важные. Да, на следующий день мнение о России в мире не изменится. Но потихоньку это сарафанное радио даст свои плоды. Одно из наследий ЧМ - изменение отношения к стране. На многие матчи приезжают руководители разных государств. Думаю, если та же Франция дойдет до финала, а шансы на это большие, то на последний матч приедет господин Макрон (президент Французской республики - Прим. "СЭ"). Все это позитивные зерна, которые падают в благодатную почву, и через некоторое время дадут хорошие всходы. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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