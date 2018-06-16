Департамент здравоохранения Москвы: В аварии на Ильинке пострадали две гражданки Мексики

Департамент здравоохранения Москвы сообщил новую информацию о количестве пострадавших в ДТП на Ильинке.

- На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады "скорой помощи". На текущий момент пострадавшими считаются восемь человек, - цитирует представителя пресс-службы ведомства "Интерфакс".

Указано, что семеро из них находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина - в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших есть две гражданки Мексики.

- Их состояние нормальное, незначительные травмы, - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

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