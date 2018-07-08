Денис Мацуев: "Слезы Дзюбы лучше всего могут передать то, что творилось на стадионе "Фишт"

Знаменитый российский пианист и посол ЧМ-2018 Денис Мацуев поблагодарил сборную России за выступление на чемпионате мира. Россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, пенальти 3:4).

"К сожалению, вчера после матча не смог чисто физически сразу написать текст, потому что перемещался из Сочи с двумя ночными пересадками до Копенгагена. И сейчас осталось несколько минут до моего выхода на сцену здесь в Дании, а в Москве в это же время наша сборная приедет на Воробьевы горы для встречи с болельщиками.

За эти 25 дней, за эту сказку, начиная с 13 июня с концерта на Красной площади и до вчерашнего вечера, я от всего сердца благодарю наших футболистов. Та светлая, как сказал Леонид Федун, грусть, которая царила после забитого хорватами пенальти на стадионе – уникальное состояние, ни с чем не сравнимое, останется в сердце каждого из нас. Говорю, как болельщик с 32-летним стажем, который видел много выдающихся матчей моей любимой команды "Спартак", сборной СССР и сборной России. Самый трогательный момент вчера - слезы Дзюбы - лучше всего могут передать вам, что творилось вчера на стадионе Фишт. Эти 25 дней стали целой отдельной маленькой жизнью для всех причастных", - написал Мацуев в Инстаграме.

Сборная России на чемпионате мира по футболу