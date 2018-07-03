Денис Мацуев: "Придется научить Черчесова играть на рояле в четыре руки"

Всемирно известный пианист Денис Мацуев сегодня посетил тренировку сборной России в Новогорске и отметил, что сюрпризы на чемпионате мира еще не закончились. 7 июля сборная России сыграет с Хорватией в 1/4 финала.

– До матча с Испанией, вы считали, что наша сборная может победить именно по такому сценарию?

– Я доверяю нашему маэстро. Он настолько правильный тактик и психолог. Та тактика, которая была выбрана, оказалась победной.

– Вы с кем-то подружились из команды или знали до этого?

– Конечно, знал. До матча с Египтом Владимир Габулов сказал, что он полностью смотрел наш концерт на Красной площади, который был тринадцатого числа. Он сказал, что это передалось им на матче открытия. Это огромное счастье. Я всем говорил об атмосфере, которая здесь царит, потому что ребята просто летают. По тренировке было видно. Я такой тики-таки не видел даже в исполнении сборной Испании.

– Вам удалось посмотреть матчи сборной Хорватии? Она сильнее испанцев?

– Когда нам попались испанцы, я сказал, что это хорошо. Сейчас я болел, естественно, за датчан, переживал за Петера Шмейхеля, с которым я знаком. Мы в четыре руки играли концерт Рахманинова за две недели до начала чемпионата мира. Он пришел ко мне на концерт в Петербург. Он является поклонником русской музыки и вашего покорного слуги тоже. Я так переживал за его сына, который просто летал, доставал мячи и мне так жалко, что нам досталась не Дания. Но если мы уж пошли по топ-сборным, то, конечно, Хорватия входит в этот топ.

– Этот мяч с росписями вам подарили в сборной? Куда его поставите?

– На рояль. Между Прокофьевым и Чайковским. Возьму его завтра на сцену.

– С Черчесовым в четыре руки тоже играли?

– Придется научить его.

– Почему в России получается такой интересный чемпионат? Столько сюрпризов.

– Я за японцев очень сильно переживал. Был на матче Япония – Сенегал в Екатеринбурге. Мы его смотрели вместе с принцессой. Я ее давно знаю. Она очень переживала. Японцы здорово играли. Этим и интересен чемпионат, своей непредсказуемостью. Думаю, что сюрпризы еще не закончились. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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