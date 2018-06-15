Денис Мацуев: "Предсказывал счет матча с саудовцами 3:0. Два мяча не дотянул"

Знаменитый пианист Денис Мацуев, который посетил тренировку сборной России, прошедшую после матча с Саудовской Аравией (5:0), отметил, что ему больше всех понравился второй мяч в исполнении Дениса Черышева.

- Вас можно нередко увидеть на матчах. Почему решили посетить тренировку?

- Сегодня утром я получил приглашение от нашего маэстро, как я его называю, Станислава Черсесова. У меня есть несколько часов в Москве и, конечно, это огромное счастье, побывать на кухне, в этом кратере вулкана. Тренировки между первым и вторым матчем – это очень важная история. Каким бы ни был результат первой игры.

- Какой счет вчерашнего матча был в ваших самых смелых фантазиях?

- Мы вчера шли на игру с Валерием Гергиевым и я сказал, что будет 3:0. Получается, два мяча недотянул.

- Какой забитый мяч вчера вам больше понравился?

- Второй гол Черышева – это замечательный эстетский гол. После таких забитых мячей, есть некое воодушевление. Да все хороши: и Головин со штрафного. Он мастер своего дела. Очень хорошо, кстати, что наши мячи получились красивыми, а не просто трудовыми. Но сейчас с Египтом нужен хотя бы один мяч, пусть трудовой. Нужно им запихнуть, как говорится.

- Как выдерживать давление, ведь не секрет, что на Станислава Черчесова была не просто критика, а травля. Он ответил достойно.

- Настоящие болельщики проявляются не во времена триумфа, а когда нужна поддержка. Сейчас как раз такой момент наступил. Непонятно откуда такая полоса и зачем хоронить свою сборную. Считаю, что у нас очень талантливые ребята. Давайте поговорим после группового этапа. Уже потом будем выплескивать эмоции. Нельзя судить по товарищеским матчам. Это не сравнимо по накалу с официальными. Наша команда давно не участвовала в официальных матчах, но вчера первый блин не вышел комом. Но я не сторонник того, чтобы говорить о таком-то триумфе. Все начинается с чистого листа.

- Чего теперь ждете в дальнейшем от нашей команды?

- Я понимаю, что очень сложно отойти от этого. Мало кто из наших футболистов испытывал то, что творилось вчера. Мы уже десять лет дружим с Черчесовым. Он ходит на мои концерты, а я а его матчи.

- Головин – наша сверхновая звезда?

- Здорово, что у нас есть такой игрок. Главное, найти свою команду и своего тренера. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)