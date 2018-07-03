Денис Мацуев: "Не представляю себя без нашей сборной и хочется продлить этот кайф как можно дольше"

Всемирно известный пианист Денис Мацуев сегодня посетил тренировку сборной России в Новогорске и отметил, что обязательно поедет поддержать нашу команду в Сочи, где россияне сыграют со сборной Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018.

-Что у вас в коробке? Диски с музыкой?

- Да. Я подарил свои диски с произведениями Чайковского, Рахманинова, Листа. Я говорил, что классическая музыка одухотворяет, просвещает, лечит людей и заряжает на тот градус, который у них есть, потому что то чудо, которое происходит сейчас в России, это что-то совершенно невероятное.

- Я смотрел ваш ролик, который показывали у Урганта. Наверное, нереально повторить то, что вы кричали в тот момент, настолько бурными были ваш эмоции. Это было после решающего пенальти?

- Я всегда кричу, когда наши забивают. Это было и в Петербурге, куда я ездил на матч с Египтом, и, конечно, с Испанией. Здесь, конечно, отдельные эмоции. Я говорил, что являюсь болельщиком тридцать два года. Стаж у меня очень серьезный, и я всегда готов отдаваться как на сцене, так и в качестве болельщика.

- Ваше появление на тренировках сборной становится уже доброй приметой. В прошлый раз вы были после матча с Саудовской Аравией и принесли победу. Теперь вы приехали в преддверии встречи с Хорватией.

- Слово фарт, конечно, в футболе очень важно. Если это так, я готов жить здесь и отменить все свои концерты. Сейчас я приехал на полтора часа, потому что вечером у меня концерт в Юрмале, но в Сочи я буду сто процентов. Без этого уже невозможно. Я не представляю себя без нашей сборной, и хочется этот кайф продлить как можно дольше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)