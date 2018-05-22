Денис Мацуев: "Гала-концерт на Красной площади в день открытия ЧМ будет транслироваться на весь мир"

Известный пианист Денис Мацуев назвал города, в которых он организует концерты как посол чемпионата мира по футболу. Первенство планеты пройдет в 12 городах России с 14 июня по 15 июля.

– Что подразумевают ваши обязанности посла чемпионата мира?

– Как посол ЧМ-2018, буду выступать с концертами в ряде городов-хозяев турнира – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Сочи, Нижнем Новгороде. Очень хочу, чтобы гости турнира познакомились не только со стадионами, но и с нашей культурой, в том числе классической музыкой.

И с этой целью будет реализована одна моя идея. Помните 1990-й год, когда Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас перед началом чемпионата мира в Италии спели свой исторический концерт для миллионов людей? С того момента формат классических концертов на открытом воздухе стал приживаться. Потом они же пели в Америке в 94-м и, конечно, у Эйфелевой башни в 98-м.

Я придумал такое же действо на Красной площади. Оно состоится 13 июня, в канун матча открытия ЧМ-2018. Мы с моим другом Валерием Гергиевым делаем там гала-концерт. В нем будут участвовать Анна Нетребко, Аида Гарифуллина, Роберто Аланья, Эльдар Абдразаков, другие звезды оперы. Гостей будут ждать и другие сюрпризы, и этот концерт будет транслироваться по всему миру. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью доступно здесь





Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты