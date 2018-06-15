Денис Мацуев: "Если сыграем с Египтом вничью – у нас будут неплохие шансы на выход из группы"

Знаменитый пианист, посол чемпионата мира-2018 Денис Мацуев присутствует на тренировке сборной России по приглашению главного тренера Станислава Черчесова. Россияне в Новогорске проходят подготовку к матчу группового турнира против Египта.

– Я болею за футбол больше тридцати лет и могу сказать, что у нас на финальных стадиях были разные времена, – сказал Мацуев. – Последний раз мы выходили из группы на чемпионате мира в 1986 году под предводительством Лобановского. Тогда мы попали в 1/8 финала на бельгийцев, где судья очень известный для нас, Фредрексон, загубил нашу сборную СССР, дав два глупых и несуществующих офсайда, и не заметил руку Марадоны в 1990 году, когда мы проиграли 0:2. Сейчас все начинается с чистого листа. Понятно, что сложно отойти от эйфории, которая была вчера. Это что-то сумасшедшее. Я имею ввиду и сам праздник, и сама феерия, которая царила на стадионе. Здорово, что мы так крупно победили, но все самое важно только начинается.

– Если сравнить вчерашний матч с каким-то музыкальным классическим произведением, что бы это было?

– "Болеро" Равеля. Постепенно из ничего начинается и доканывается.

– Уругвай дожал Египет на последних минутах. Как вы теперь оцениваете расклад в нашей группе?

– Я меньше всего люблю расклады, потому что мы столько раз раскладывали на всех финальных стадиях нашу сборную, сколько нужно забить и так далее. Просто нужно готовиться к Египту и настраиваться на победу. Даже если сыграем с Египтом вничью – будут уже неплохие шансы.(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)