08:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Денис Мацуев: "Чемпионат мира в России иначе как чудом, сказкой не назовешь"


Знаменитый российский пианист и посол ЧМ-2018 Денис Мацуев назвал чемпионат мира в России чудом и сказкой. По его словам, огромное количество туристов со всего мира увидели, какая у нас потрясающая страна.

– Как болельщик с 35-летним стажем, побывавший на многих мундиалях, могу сказать, что футбольного праздника такого уровня я никогда не наблюдал, – цитируют "Известия" Мацуева. – Я объездил семь городов – участников ЧМ-2018. Играл концерты, проводил фестивали, ходил на матчи. То, что я увидел, иначе как чудом, сказкой не назовешь.

Думаю, что такие моменты необходимы нашей стране. То, что произошло в России за последний месяц, говорит о нашей стране и ее жителях со знаком "плюс". Огромное количество туристов со всего мира увидели, какая у нас потрясающая страна, какие в ней живут добрые, открытые, дружелюбные люди.

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https://iz.ru/767158/timur-ganeev-natalia-vasileva-aleksei-fomin-sevastian-terletckii/kazhdyi-iz-nas-pochuvstvoval-gordost-za-rossiiu

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