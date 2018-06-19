Денис Глушаков: "Я не хуже любого другого игрока в сборной России, но тренер не видит меня в составе"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как он воспринимает то, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не взял его на ЧМ-2018.

- Несмотря на непопадание в сборную на ЧМ, вы не закрылись. Даете интервью, выступаете экспертом на телевидении. Хотя многие ожидали, что вы не будете в такой момент общаться с прессой.

- Так я и закрылся. С момента объявления расширенного списка я пропал на месяц, не давал интервью. А сейчас почему я не должен общаться? Почему я должен закрываться? Это не по-глушаковски (смеется). Жизнь продолжается. Я знаю себе цену. Знаю, что я не хуже любого другого игрока в нашей сборной. Но сейчас тренер не видит меня в команде. Это его право. Зато мне есть, кому и что доказывать дальше, - цитирует футболиста "Российская газета".

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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