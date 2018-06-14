Денис Глушаков: "Позвонил Станиславу Саламовичу, спросил, почему он меня не вызвал"

Гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал капитан "Спартака" Денис Глушаков. Хавбек неожиданно для многих не попал в заявку сборной России на чемпионат мира.

​– Как провели последний месяц, в котором неожиданно оказались в отпуске?

– Это действительно стало сюрпризом, а отдых получился довольно долгим. После окончания чемпионата России поехал с Ромкой Шишкиным к нему на родину – в Воронеж, где он проводил турнир. Я ему в этом помог – устроили детям праздник. Потом побывал на родине в Миллерово, навестил родителей, друзей. Затем как посол чемпионата мира отправился в Ростов-на-Дону.

– С дончанкой Викторией Лопыревой фотографировались?

– Конечно. Мы же оба послы.

– Жена Дарья, наверное, ревновала.

– Нет, все нормально – она знакома с Викой.

– Настроение отпуску не мешало?

– Конечно, не ожидал, что не поеду на сбор в Австрию с национальной командой. Но на второй день надо было что-то делать. Позвонил Станиславу Саламовичу (Черчесову – Прим. "СЭ"), спросил, почему он меня не вызвал.

– Что услышали в ответ?

– Что тренеру нужен сейчас боеспособный коллектив, игроки, которые находятся в хорошей физической форме, а я пропустил почти месяц из-за травмы, не тренировался. Черчесов дал мне задание. В принципе нормально поговорили, друг друга поняли. Я выполнил всю программу. И уже потом с чистой совестью отправился отдыхать.