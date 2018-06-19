19:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Денис Глушаков - о матче Россия - Египет: "Ребята готовы создавать историю"


Полузащитник "Спартака"  Денис Глушаков заявил, что сегодня всей стране важно поддержать сборную России. Наша национальная команда сыграет против Египта в матче группового этапа чемпионата мира в 21:00 на стадионе "Санкт-Петербург". 

- Сегодня важна поддержка каждого. Ребята готовы создавать историю, - написал 31-летний хавбек в своем Твиттере.

 Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) 

Россия - Египет

 

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