Денис Глушаков - о матче Россия - Египет: "Ребята готовы создавать историю"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что сегодня всей стране важно поддержать сборную России. Наша национальная команда сыграет против Египта в матче группового этапа чемпионата мира в 21:00 на стадионе "Санкт-Петербург".
- Сегодня важна поддержка каждого. Ребята готовы создавать историю, - написал 31-летний хавбек в своем Твиттере.
Сегодня важна поддержка каждого. Ребята готовы создавать историю. #ясоздаю #СборнаяРоссии #ЧМ2018 #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/YrGn5F429t– Denis Glushakov (@DGlushakov8) 19 июня 2018 г.
Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
результаты опроса
34423 чел.