Денис Глушаков: "Главное, чтобы "Ростов" сохранил атмосферу, которая сейчас на чемпионате мира"

Полузащитник "Спартака" и посол чемпионата мира-2018 Денис Глушаков посетил матч 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (3:2). Футболист остался доволен атмосферой на стадионе "Ростов Арена" и выразил надежду, что на местный клуб будут ходить так же активно.

- Я в первый раз на игре чемпионата мира, атмосфера фантастическая, - цитирует ТАСС Глушакова. - Я проходил как болельщик, мне было интересно посмотреть, как мы будем проходить турникеты, было видно, как все тщательно подготовлено. Я думаю, что Ростов-на-Дону справился со всеми задачами. Самое главное для меня, чтобы город сохранил этот стадион, и дальше "Ростов" сохранил тех болельщиков, атмосферу, которая сейчас на чемпионате мира.

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