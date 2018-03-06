Денис Глушаков: "Через 100 дней - открытие чемпионата мира. А вы ждете игру против Саудовской Аравии?"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков за сто дней до старта чемпионата мира проанонсировал встречу группового турнира против Саудовской Аравии. Как отметил капитан "Спартака" на своей странице "Вконтакте", национальной команде придется сыграть с такими игроками, как Абдулфаттах Асири, Мухамад Аль-Сахлави, Салман Аль-Муашир и Усама Хавсави.

"Месси, Ди Мария, Агуэро, Маскерано. Игроки сб. Аргентины, с которой мы сыграли последний матч на стадионе в "Лужниках". Коутиньо, Фирмино, Виллиан, Марсело. Игроки сб. Бразилии, с которыми состоится следующий матч в "Лужниках" 23 марта. Ну а ровно через 100 дней - открытие Чемпионата мира! Нас ждут Абдулфаттах Асири, Мухамад Аль-Сахлави, Салман Аль-Муашир, ну и конечно же, Усама Хавсави. А вы ждете эту игру?!", - написал Глушаков.