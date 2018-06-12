Денис Глушаков: "Больше пробивать пенальти не стану. Хватит"

Героем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал капитан "Спартака" Денис Глушаков, который неожиданно для многих оказался вне заявки сборной России на ЧМ-2018. Он вспомнил о незабитом пенальти в ворота "Тосно" в полуфинале Кубка России, из-за которого команда вылетела из турнира.

– Когда шли к воротам, не мелькнула мысль, что можете дать маху?

– Никаких предчувствий не возникало. Но больше пробивать пенальти не стану. Хватит. Помню, до "Тосно" в последний раз исполнял 11-метровый в 2010-м году – в матче против "Алании" когда на 93-й минуте не сумел поразить ворота Хомича. Лотерея, игровые автоматы, пенальти – не мое.

– Может быть, не стоило потом брать вину на себя? Многие восприняли это как слабость.

– Мне кажется, народ в целом нормально отреагировал и поддержал. Здесь включились какие-то другие вещи, не связанные с футболом. Некоторые неправильно себя повели, быстро переобулись… Ну ничего страшного. Жизнь продолжается. Жаль только, что не выиграл Кубок России – этого трофея у меня пока нет.

Интервью Дениса Глушакова//

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