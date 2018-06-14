Денис Глушаков: "А все эти боты, которые пишут комментарии к статьям, меня поливали"

Гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал капитан "Спартака" Денис Глушаков. Хавбек неожиданно для многих не попал в заявку сборной России на чемпионат мира.

– Ваш спад в концовке сезона – последствия травмы или стечение обстоятельств?

– Думаю, все вместе – и моя игра, и физические кондиции. После того как получил повреждение, восстановился, довольно неплохую форму набрал к последнему туру. Но меня поберегли, сказав, что могу порвать связку – и против "Динамо" я не выходил.

– После этого возникло предчувствие, что вас не вызовут в сборную?

– Нет. Даже после неудачи с "Тосно", когда не забил пенальти в серии 11-метровых, больше думал о том, что не взяли Кубок России, а не о сборной. Но так сложилось…

– На ваш взгляд, именно та встреча сыграла роковую роль?

– Да тут все в совокупности. И она, и мой последний пока матч за сборную против Бразилии, и травма…

– Но до последнего надеялись?

– Именно так. В принципе привлекался еще и при Хиддинке, и при Адвокате, и при Капелло. Есть что вспомнить. А сейчас надо все перебороть. Главное, что услышал от Черчесова, в чем причина и проблема, а не узнал это из прессы. Я и так в СМИ много чего прочитал в концовке сезона… Спасибо друзьям, которые оказывали поддержку. Были и неожиданные звонки.

– От кого?

– Например, от Дениса Мацуева. Приятно, что Олег Иванович Романцев поддержал, сказав, что дело не только в Глушакове. Это всколыхнуло – надеялся, что ударно проведу концовку сезона. А все эти боты, которые пишут комментарии к статьям, меня поливали.