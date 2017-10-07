Денис Гармаш: "Игра Марлоса за Украину? Пять с плюсом"

Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш после победы над Косово (2:0) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что ощущалось волнение. По словам хавбека, уже сейчас все думают о решающей игре с хорватами.

- Волнение присутствовало, - приводит terrikon.com слова Гармаша. - Ведь если бы мы сыграли вничью, наши шансы на выход в финальную часть чемпионата мира пропадали бы. Самое главное - это то, что мы выиграли. Я думаю, тренерский штаб и медицинский персонал помогут нам быстро восстановиться. В матче с Хорватией нам нужна только победа, на нее мы и будем играть. За эту игру тренеры нас поблагодарили, но конечно, сейчас мы уже думаем об игре против Хорватии. Марлос? Пять с плюсом. Мне понравились его действия на поле.

Трансляция матча Косово - Украина