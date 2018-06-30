Денис Черышев: "Выходу в четвертьфинал буду рад больше, чем голу испанцам"

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, чему будет рад больше – голу в ворота Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира, или победе своей команды.

– Мечтаете забить гол Испании?

– Главное, чтобы мы дальше прошли на чемпионате мира. Если забью гол, буду счастлив. Но еще больше буду рад, если мы пройдем дальше. (Игорь РАБИНЕР)

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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