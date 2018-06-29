Денис Черышев: "Уверен, что фанаты как следует поддержат сборную России в 1/8 финала"

Полузащитник сборной России Денис Черышев уверен, что фанаты не отвернутся от команды в 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании​. Об этом он заявил в интервью "Известиям". Матч состоится 1 июля.

– Перед игрой с уругвайцами Артем Дзюба говорил, что стоит команде один раз оступиться, и болельщики снова начнут критиковать ее. Как думаете, фанаты не отвернутся от сборной перед плей-офф?

– Уверен, что они как следует поддержат нас, несмотря на поражение от Уругвая. Мы провели на чемпионате мира уже три игры, все были в разных городах. На каждом стадионе болельщики великолепно нас встречали и гнали вперед все 90 минут. В последней игре группового этапа нам, к сожалению, не удалось отблагодарить их хорошим результатом, но надо иди вперед. В дальнейшем мы сделаем всё, чтобы порадовать своих поклонников.

– Раньше, когда вы не попадали в состав сборной, ваш отец – Дмитрий Черышев, известный футболист, бывший нападающий сборной России, часто говорил, что именно вы нужны национальной команде. Как думаете, он пытался подбодрить вас или действительно верил в это?

– Папа всегда искренне верил в меня и очень хотел видеть меня в футболке национальной команды. Надеюсь, сейчас он доволен тем, как всё складывается, и тем, что я не подвел его. Да, был неудачный матч с Уругваем, но в будущем я постараюсь дать отцу еще много поводов для гордости.

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