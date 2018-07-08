Денис Черышев: "Теперь можем спать спокойно. Смолов тоже"

Полузащитник сборной России Денис Черышев – об итогах чемпионата мира и пенальти в матче 1/4 финала против Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– Какой вывод нужно сделать по итогам чемпионата мира?

– Теперь нам нельзя делать шагов назад. Мы должны идти вперед. Страна поверила в нас, и мы поверили в себя.

– Пенальти очень сложно быть психологически?

– Считаю, что пенальти – это лотерея. В матче с Испанией Игорь Акинфеев был на высоте. Но не вижу ничего страшного в том, что проиграли. Бывает. Отдались игре полностью. Теперь можно спать спокойно.

– Как поддержали Федора Смолова и Мариу Фернандеса?

– Смолов очень старался, выйдя на замену. Мариу вообще один из лучших на всем турнире. Не думаю, что случилось что-то страшное. Промахивается только тот, кто бьет. Не надо никого винить.

– Смолов сможет уснуть сегодня?

– Конечно. (Ярослав СУСОВ)

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