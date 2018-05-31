Денис Черышев: "Сегодня проиграли, а завтра будем бороться за победу. Будем биться за страну"

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал поражение от команды Австрии в товарищеском матче (0:1), который состоялся в среду в Инсбруке.

- Сегодня проиграли, а завтра будем бороться за победу. Будем биться за страну. Нагрузки есть, но мы были готовы хорошо сыграть. Не получилось где-то и персонально, и в командных действиях. Постараемся лучше сыграть с Турцией, - сказал Черышев.

Товарищеский матч Россия - Турция состоится 5 июня в Москве. Он будет последним для российской сборной перед чемпионатом мира. (Дмитрий СИМОНОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу