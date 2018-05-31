Денис Черышев: "Сегодня проиграли, а завтра будем бороться за победу. Будем биться за страну"

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал поражение от команды Австрии в товарищеском матче (0:1), который состоялся в среду в Инсбруке.
- Сегодня проиграли, а завтра будем бороться за победу. Будем биться за страну. Нагрузки есть, но мы были готовы хорошо сыграть. Не получилось где-то и персонально, и в командных действиях. Постараемся лучше сыграть с Турцией, - сказал Черышев.
Товарищеский матч Россия - Турция состоится 5 июня в Москве. Он будет последним для российской сборной перед чемпионатом мира. (Дмитрий СИМОНОВ)
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Сборная России на чемпионате мира по футболу
Mao11
Он единственный, кто из этой сборной готовится биться за страну, а кроме него никто, например Дзюба, только, что не заснул в атаке.
00:59
загадочный лысый ассятин
Слышь, "хрустальный" папенькин сынок, ТЫ, случаем, страну не перепутал, за которую ""биться"" собрался???? Да и в гешпании не сильно ТЫ "набился"... То по лавкам трусы протирал, то очередные ушибы зализывал!!!!
00:51
баламошка
Вы на ЧМ бейтесь, а в товарняках наигрывайте чё вам там надо (стеночки, кружева, забегания, тотальный футбол).
00:42
wilde
а до этого - за что бились?? или это очередное - ну вот не получилось, но в следующий раз, точно! вот точно-точно - будем биться за страну!!
00:40
dintos
Давай,Денис,расшевели это стадо баранов,ходящих по полю шагом.Ты-единственное светлое пятно в этом тёмном царстве теней...
00:36
эстонский армеец
Может надо ИГРАТЬ, а не БОРОТЬСЯ?
00:36
shpasic
жаль только, что завтра матча нет.
00:35