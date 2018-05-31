00:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Денис Черышев: "Сегодня проиграли, а завтра будем бороться за победу. Будем биться за страну"

7

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал поражение от команды Австрии в товарищеском матче (0:1), который состоялся в среду в Инсбруке.

- Сегодня проиграли, а завтра будем бороться за победу. Будем биться за страну.  Нагрузки есть, но мы были готовы хорошо сыграть. Не получилось где-то и персонально, и в командных действиях. Постараемся лучше сыграть с Турцией, - сказал Черышев.

Товарищеский матч Россия - Турция состоится 5 июня в Москве. Он будет последним для российской сборной перед чемпионатом мира. (Дмитрий СИМОНОВ)

Австрия - Россия

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Mao11

Он единственный, кто из этой сборной готовится биться за страну, а кроме него никто, например Дзюба, только, что не заснул в атаке.

00:59

загадочный лысый ассятин

Слышь, "хрустальный" папенькин сынок, ТЫ, случаем, страну не перепутал, за которую ""биться"" собрался???? Да и в гешпании не сильно ТЫ "набился"... То по лавкам трусы протирал, то очередные ушибы зализывал!!!!

00:51

баламошка

Вы на ЧМ бейтесь, а в товарняках наигрывайте чё вам там надо (стеночки, кружева, забегания, тотальный футбол).

00:42

wilde

а до этого - за что бились?? или это очередное - ну вот не получилось, но в следующий раз, точно! вот точно-точно - будем биться за страну!!

00:40

dintos

Давай,Денис,расшевели это стадо баранов,ходящих по полю шагом.Ты-единственное светлое пятно в этом тёмном царстве теней...

00:36

эстонский армеец

Может надо ИГРАТЬ, а не БОРОТЬСЯ?

00:36

shpasic

жаль только, что завтра матча нет.

00:35

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