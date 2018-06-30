Денис Черышев: "Сборная России может переиграть любую команду мира"

Полузащитник сборной России Денис Черышев считает Испанию, возможно, лучшей национальной командой мира.

- В Испании прекрасные игроки, может, она даже лучшая команда в мире. Но любая сборная может победить любую, и если тренер решит выпустить меня на поле, я сделаю все, - сказал Черышев на пресс-конференции.

- Вы очень хорошо знаете испанскую команду. Она может играть лучше?

- Уверен, что и так играть против нее будет тяжело. Это блестящая команда, одна из лучших в мире. Но и у нас есть сильные стороны, будем пользоваться ими. Считаю, что мы можем переиграть любую команду. В это надо верить. Только в победу. (Игорь РАБИНЕР)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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