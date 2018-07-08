Денис Черышев: "Сборная России добилась успеха, но мы хотели большего"

Полузащитник сборной России Денис Черышев выразил сожаление в связи с невыходом команды в полуфинал чемпионата мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, пенальти 3:4).

- Надо сказать спасибо стране за поддержку, которую мы имели. Они вели нас на победу, - сказал Черышев в интервью пресс-службе сборной. - Мы играли ради них, мы очень благодарны за то, что нам сильно помогали. Мы были довольны, что вышли из группы. Но раз вышли в четвертьфинал, то надо было идти дальше, и мы это знали.

Мы хотели продолжить сказку, праздник. Не получилось. Серия пенальти - это лотерея, так получилось, что мы проиграли. Эмоции переполняют. Россия смогла добиться успеха, но мы хотели большего. Футбол - это такая штука.

- Говорят, что команда прошла так далеко, потому что была командой.

- Да, я согласен. Не надо никого выделять, вся команда старалась, все бились за страну, пахали все и заслужили уважение.

Когда я полетел в Австрию на сборы, мечтал попасть на ЧМ. Слава богу, так получилось. А то, что потом произошло... Я о таком и не мечтал. Забить четыре гола и помочь команде пройти дальше.

То, что проиграли, будет хорошим уроком для нас. Нельзя делать ни одного шага назад, надо идти вперед, и все будет хорошо.

Сборная России на чемпионате мира по футболу