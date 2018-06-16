Денис Черышев: "С Начо знакомы с 11 лет. Здорово вместе выступать на ЧМ!"

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился впечатлениями от вчерашнего матча группового турнира ЧМ-2018 Испания – Португалия (3:3). Также хавбек рассказал, как поздравил своего друга Начо с забитым голом.

– Очень понравился матч, – заявил Черышев. – Хотел, чтобы забил Начо. Так и получилось, я его поздравил в сообщении. Мы с 11 лет знакомы, и я очень рад за него, он заслужил этого.

– Что вам Начо ответил?

– Мы же вместе начинали играть в футбол, и здорово выступать вместе на таком чемпионате мира.

– Какой гол больше понравился – ваш или Начо?

– Думаю, для каждого из нас красивее свой гол. Пусть решают другие. Главное, что наша команда выиграла, и его – сыграла вничью. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что Черышев закончил Академию мадридского "Реала" и сейчас выступает за "Вильярреал" в ла лиге.