Денис Черышев: "Россия сможет показать достойный результат в матче с Испанией"

Полузащитник сборной России Денис Черышев в интервью "Известиям" заявил, что команда в 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании сможет показать достойный результат, если будет верить в свои силы. Матч состоится 1 июля.

– В плей-офф сборная России сыграет с одной из сильнейших команд мира – Испанией. Расклады явно не в нашу пользу...

– Очевидно, что в 1/8 финала в нашей паре соперник является фаворитом. Очень важно продолжать верить в свои силы и качественно выполнять свою работу. Если это удастся, мы сможем показать достойный результат.

– Вы долгое время выступаете в Испании. Наверное, лучше остальных игроков знаете, как справиться с этой командой?

– Уверен, что про Испанию, как и про любую другую сборную, больше всего знает наш тренер.

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