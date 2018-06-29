Денис Черышев: "Россия сможет показать достойный результат в матче с Испанией"

Полузащитник сборной России Денис Черышев в интервью "Известиям" заявил, что команда в 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании сможет показать достойный результат, если будет верить в свои силы. Матч состоится 1 июля.
– В плей-офф сборная России сыграет с одной из сильнейших команд мира – Испанией. Расклады явно не в нашу пользу...
– Очевидно, что в 1/8 финала в нашей паре соперник является фаворитом. Очень важно продолжать верить в свои силы и качественно выполнять свою работу. Если это удастся, мы сможем показать достойный результат.
– Вы долгое время выступаете в Испании. Наверное, лучше остальных игроков знаете, как справиться с этой командой?
– Уверен, что про Испанию, как и про любую другую сборную, больше всего знает наш тренер.
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https://iz.ru/760752/sevastian-terletckii/sdelaem-vse-chtoby-poradovat-bolelshchikov