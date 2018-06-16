Денис Черышев: "Расстоился ли, что Роналду обогнал в гонке бомбардиров? Ни капли!"

Полузащитний сборной России Денис Черышев, оформивший дубль в матче с Саудовской Аравией (5:0) прокомментировал происходящее в споре бомбардиров чемпионата мира. Накануне, 15 июня, форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хетт-трик во встрече с Испанией (3:3), в составе "красной фурии" дублем отметился Диегу Коста.

– Не расстроились, что Роналду обошел вас в гонке бомбардиров?

– (Смеется) Нет, ни капли. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сборная России во втором туре группового турнира ЧМ-2018 сыграет с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург), а Португалия встретится с Марокко (20 июня, Москва, "Лужники").

Чемпионат мира-2018 стартовал в России 14 июня. Турнир продлится до по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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