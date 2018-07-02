Денис Черышев - про ЧМ-2018: "Надеюсь, все только начинается"

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев заявил, что вся команда надеется, что путь команды на ЧМ-2018 только начинается.

В 1/8 финала ЧМ сборная России одолела команду Испании (1:1, 4:3 по пенальти) и в четвертьфинале встретится с хорватами.

- Было тяжело играть против Испании, они очень техничная команда, отлично владеют мячом. Нам надо было хорошо обороняться и, я думаю, мы выполнили это и смогли выиграть, - сказал Черышев, чьи слова приводит официальный канал сборной в Yоutube. - Перед выходом на замену Станислав Черчесов дал мне установку терпеть, помогать команде в обороне и постараться выбежать в контратаку. Но было тяжело, моментов в атаке практически не получилось. Но все хорошо, что хорошо кончается.



Также 27-летний футболист оценил дальнейшие перспективы сборной на турнире: "Мы надеемся, что все только начинается."

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)