Денис Черышев посадил клен. Видео

Полузащитник сборной России Денис Черышев на базе в Новогорске к чемпионату мира-2018 посадил клен. Видео этого события представила пресс-служба национальной команды.

Сегодня сборная России провела вторую тренировку в Новогорске после возвращения из Австрии. Накануне занятие носило закрытый характер, сегодня же 20 минут были открыты для СМИ. На поле вышли все 28 игроков из расширенного списка.

Напомним, 5 июня Россия проведет контрольный матч с Турцией. Встреча пройдет в Москве на ВЭБ-Арене и начнется в 19:00д по местному времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Тренировка сборной России. Live! //

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