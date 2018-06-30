Денис Черышев: "Перед выездом на игры всегда молюсь. А в автобусе слушаю музыку"

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал на пресс-конференции о том, что делает перед важными матчами.

– Накануне опубликовали часть письма Кавани из детства, где он мотивирует себя перед игрой. У вас существует какой-нибудь ритуал перед важнейшими матчами?

– Перед тем, как выехать на игры, я всегда молюсь. В автобусе и раздевалке мне нравится слушать музыку, мне это помогает сконцентрироваться. (Игорь РАБИНЕР)

В воскресенье в Москве на стадионе "Лужники" состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Испания – Россия. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

На этом турнире Черышев, на клубном уровне выступающий за испанский "Вильярреал", забил уже три мяча.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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