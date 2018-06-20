Денис Черышев отдельно поблагодарил Мариу Фернандеса

Полузащитник сборной России Денис Черышев после победы над Египтом (3:1) в матче 2-ого тура группового этапа чемпионата мира отдельно поблагодарил натурализованного бразильца Мариу Фернандеса.
В игре с африканской командой именно с передачи Фернандеса Черышев забил свой 3-й мяч на чемпионате мира.
Россия, обыграв египтян, на 99 процентов обеспечила первое в истории участие в плей-офф мирового первенства. Команда Станислава Черчесова может выйти в 1/8 финала уже сегодня, если Уругвай не проиграет Саудовской Аравии.
Уругвай – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
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