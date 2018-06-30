Денис Черышев: "Никогда не принимал запрещенных препаратов"

Полузащитник сборной России Денис Черышев заявил на пресс-конференции в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира с Испанией, что никогда не употреблял запрещенных веществ. Год назад в одном из интервью отец футболиста Дмитрий Черышев сообщил, что из-за несогласованности врачей какое-то время его сыну кололи гормон роста.

– Правда, что вам давали гормон роста?

– Это ерунда. Я спокоен, журналисты что-то не то написали. Я никогда ничего запрещенного не делал. (Игорь РАБИНЕР)

Матч Испания – Россия состоится в воскресенье на стадионе "Лужники" в Москве. Начало игры – 17.00.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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