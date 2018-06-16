Денис Черышев: "Не придаем значения повышенному интересу"

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал журналистам об атмосфере в команде после победы над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия чемпионата мир по футболу-2018. По мнению хавбека, оформившего дубль в первой игре на домашнем турнире, нужно как можно скорее забыть эту встречу.

– Настроение у нас хорошее, – признался Черышев. – И перед Саудовской Аравией – тоже было, вот и получилось победить. Думаю, надо скорее забыть тот матч и двигаться вперед.

– Вы чувствуете повышенный интерес о тех, кто еще вчера не знал, как вы выглядите?

– Стараюсь не придавать этому много значения, чтобы не тратить силы. Сейчас хочу полностью сконцентрироваться на следующей игре и двигаться дальше. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сборная России во втором туре группового турнира ЧМ-2018 сыграет с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург).

Чемпионат мира-2018 стартовал в России 14 июня. Турнир продлится до по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

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