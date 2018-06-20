Денис Черышев: "Нас устраивают только победы!"

Нападающий сборной России Денис Черышев заявил, что национальная команда всегда стремится к максимальному результату. Сегодня Россия обыграла Египет в матче групповой стадии чемпионата мира со счетом 3:1.

- Это такой настрой на чемпионат мира или везение?

- Не знаю. Тоже не могу объяснить. Очень доволен, что все так происходит. Слава Богу, что все здоровы, я здоров и могу играть, теперь надо продолжать в том же духе и не останавливаться.

- Стоит ли цель бороться за первое место?

- Мы должны продолжать так же работать, играть, побеждать. Кроме победы нас ничего не устраивает.

- Какая максимальная цель на чемпионат?

- Надо думать только о следующей игре, спокойно отнестись к успеху. Мы достигли первой цели, которой хотели достичь. Идем дальше.

- В 1/8 финала есть шанс встретиться с Испанией. Есть ли у вас предпочтения?

- Думаю, после группового этапа все соперники будут трудными. Будем смотреть.

- Ваш друг Начо из испанской сборной уже поздравил с сегодняшним голом?

- Я даже в телефон не успел еще посмотреть!

- Представляете, что сейчас происходит в стране?

- Пока нет! Постараемся сделать так, чтобы страна радовалась и дальше. (Егор БЫЧКОВ)

Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы и практически гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. Россия проведет последнюю встречу группового этапа против Уругвая (25 июня, Самара).