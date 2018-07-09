Денис Черышев: "Мы поддержали Смолова и Мариу Фернандеса. Пенальти - это лотерея"

Полузащитник сборной России Денис Черышев отметил, что команда не обвиняет Федора Смолова и Мариу Фернандеса за незабитые пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии (2:2, 3:4 по пен.). По его словам, везение в этот раз было не на стороне россиян.

– Мы, безусловно, поддержали его, как и Марио Фернандеса. Пенальти — это лотерея, - приводят "Известия" слова Черчесова. - Многое зависит не только от мастерства, но и от удачи. Сегодня она изменила нам. С Испанией везение было на нашей стороне — и бьющих, и Акинфеева, который отразил два удара. Но осуждать кого-то за неудачное исполнение неправильно. У нас одна команда — мы вместе и выигрываем, и проигрываем. Главное, что все выложились без остатка, и каждый из футболистов сборной России может смело смотреть в глазах болельщикам, которые тоже молодцы, — отлично поддерживали нас всё это время.

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