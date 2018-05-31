22:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Денис Черышев: "Мы должны выиграть все матчи группового турнира ЧМ-2018"

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Нападающий сборной России и "Вильярреала" Денис Черышев заявил, что знает сильные стороны соперников по групповому этапу чемпионата мира. Россия встретится со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

– О сборной Саудовской Аравии я кое-что знаю со слов Салима (Салим аль-Давсари, полузащитник "Вильярреала"). Он является хорошим футболистом, – приводит слова 27-летнего россиянина Marca. – В Египте играет один из лучших игроков мира Мохамед Салах, а также Эль-Ненни из "Арсенала". Уругвай – это целая команда отличных футболистов. Мы должны победить всех, поскольку играем дома.

В текущем сезоне Черышев провел 2 мачта в составе сборной России.

Денис Черышев: "Чемпионат мира – мечта любого футболиста"
Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (7)
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AnatolyNZ

Какой же он ещё пацан.Одним словом бей и беги!Такая незатейливая игра этого пацана.

23:14

guy1984

пустомеля

23:11

Александр 7

Да никому из игроков эта сборная не нужна априори....сборная от феодальной страны. Каждый игрок из неё получает свой основной доход от местного князя и только князь попросил сыграть, так как царь в свою очередь попросил, просто для проформы...типа страна жива- патриотизм. Как пилятся там выделенные на сборную деньги, каждый игрок тоже видит...Исполнят роль и отыграют в пол силы для царя....чтоб не гневался, а потом опять к своим князьям- феодалам домой основное бабло зарабатывать...И ещё есть два года тумана до очередного ЧЕ....уже. Смерды пар спустили, феодалы и царь довольны, все занимаются своими делами. Правда может единственное исключение быть...феодалы по просьбе царя договорятся с бусурманами, чтобы те проиграли, чтобы смерды были довольны на время, пока цены им поднимали на всё...

23:05

генрих северный

Вы уже показали, как вы можете всех победить, за игру ни одного удара в створ Бездарная, ведомая кавказским самодуром сборная не выиграет ни одного матча.

22:55

Andersen32

Черышев, а что ты сделал для сборной? Не хочется оскорблять, но ты балбес. С такой игрой вы даже из группы не вылезите. Беги от черчесова, беги.

22:52

wizard 65

Совсем обкурился - с такой игрой "баранку" бы не получить...

22:39

Кубанский Туляк

Дурак ты, Дениска.....

22:21

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