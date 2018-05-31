Денис Черышев: "Мы должны выиграть все матчи группового турнира ЧМ-2018"

Нападающий сборной России и "Вильярреала" Денис Черышев заявил, что знает сильные стороны соперников по групповому этапу чемпионата мира. Россия встретится со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

– О сборной Саудовской Аравии я кое-что знаю со слов Салима (Салим аль-Давсари, полузащитник "Вильярреала"). Он является хорошим футболистом, – приводит слова 27-летнего россиянина Marca. – В Египте играет один из лучших игроков мира Мохамед Салах, а также Эль-Ненни из "Арсенала". Уругвай – это целая команда отличных футболистов. Мы должны победить всех, поскольку играем дома.

В текущем сезоне Черышев провел 2 мачта в составе сборной России.

Денис Черышев: "Чемпионат мира – мечта любого футболиста"

Сборная России на чемпионате мира по футболу