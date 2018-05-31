Денис Черышев: "Мы должны выиграть все матчи группового турнира ЧМ-2018"

Нападающий сборной России и "Вильярреала" Денис Черышев заявил, что знает сильные стороны соперников по групповому этапу чемпионата мира. Россия встретится со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
– О сборной Саудовской Аравии я кое-что знаю со слов Салима (Салим аль-Давсари, полузащитник "Вильярреала"). Он является хорошим футболистом, – приводит слова 27-летнего россиянина Marca. – В Египте играет один из лучших игроков мира Мохамед Салах, а также Эль-Ненни из "Арсенала". Уругвай – это целая команда отличных футболистов. Мы должны победить всех, поскольку играем дома.
В текущем сезоне Черышев провел 2 мачта в составе сборной России.
Денис Черышев: "Чемпионат мира – мечта любого футболиста"
Сборная России на чемпионате мира по футболу
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AnatolyNZ
Какой же он ещё пацан.Одним словом бей и беги!Такая незатейливая игра этого пацана.
23:14
guy1984
пустомеля
23:11
Александр 7
Да никому из игроков эта сборная не нужна априори....сборная от феодальной страны. Каждый игрок из неё получает свой основной доход от местного князя и только князь попросил сыграть, так как царь в свою очередь попросил, просто для проформы...типа страна жива- патриотизм. Как пилятся там выделенные на сборную деньги, каждый игрок тоже видит...Исполнят роль и отыграют в пол силы для царя....чтоб не гневался, а потом опять к своим князьям- феодалам домой основное бабло зарабатывать...И ещё есть два года тумана до очередного ЧЕ....уже. Смерды пар спустили, феодалы и царь довольны, все занимаются своими делами. Правда может единственное исключение быть...феодалы по просьбе царя договорятся с бусурманами, чтобы те проиграли, чтобы смерды были довольны на время, пока цены им поднимали на всё...
23:05
генрих северный
Вы уже показали, как вы можете всех победить, за игру ни одного удара в створ Бездарная, ведомая кавказским самодуром сборная не выиграет ни одного матча.
22:55
Andersen32
Черышев, а что ты сделал для сборной? Не хочется оскорблять, но ты балбес. С такой игрой вы даже из группы не вылезите. Беги от черчесова, беги.
22:52
wizard 65
Совсем обкурился - с такой игрой "баранку" бы не получить...
22:39
Кубанский Туляк
Дурак ты, Дениска.....
22:21