Денис Черышев: "Испания – фаворит ЧМ. Надеюсь, мы встретимся с ней в плей-офф – и победим!"

Полузащитник сборной России Денис Черышев, забивший один из мячей в победном матче с Египтом (3:1), после игры отметил, что сборная Испании является очевидным фаворитом чемпионата мира-2018​, и выразил надежду на встречу с ней в плей-офф.

– В 1998 году Франция на домашнем чемпионате мира взяла золото. Сейчас 2018 год, и мы в России. Что скажете? – вопрос Черышеву.

– Не знаю. Мы должны продолжать работать, впереди очень трудные соперники, к которым нужно тщательно готовиться.

– Как вам дебютный матч испанской сборной? Хотели бы встретиться с ней на стадии плей-офф?

– Думаю, Испания – очевидный фаворит турнира. Не только из-за футболистов в ее составе, но и из-за того, как она играет. Надеюсь, что нам удастся сыграть против нее – мы можем победить! (Егор БЫЧКОВ)

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