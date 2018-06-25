Денис Черышев: "Если слушать, что говорят люди, то мы все с футболом закончим"

Полузащитник сборной России Денис Черышев – о матче ЧМ-2018 со сборной Уругвая (0:3).

- В начале матча у нас было несколько моментов, но потом пропустили со штрафного и стало тяжело играть. У Уругвая есть сильные исполнители. После пропущенного мяча мы не сумели собраться, мне кажется.

- Вам объяснили причину вашей замены в первом тайме?

- Я не просил объяснять. Тренер так решил, и я уважаю его точку зрения.

- Многие сейчас говорят, что Россию поставили на место. Как реагируете?

- Если мы будем думать обо всем и слушать все, что говорят какие-то люди, то мы так все с футболом закончим. Надо делать выводы о наших ошибках, идти вперёд и слушать тренеров. Двигаемся дальше. Впереди сложный соперник - Любой из тех, что может достаться.

- За кого сегодня будете болеть - За Испанию или за Португалию?

- Болею только за сборную России!

- Уверенность в себе осталась?

- Конечно! (Дмитрий СИМОНОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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